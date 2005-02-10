Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bianca empfindet ihr Leben als einen großen Schmerz. Dennoch erklärt sie Oliver, sie hätten keine andere Wahl, als sich weiterhin etwas vorzumachen. Alexander glaubt Maren ihre Unschuldsbeteuerungen nicht. Er informiert seine Familie, dass er sie fristlos entlassen hat. Bärbel vertraut Eddie an, dass sie sich vor der Liebe schütze, seit sie vor acht Jahren am Tag ihrer Hochzeit von ihrem Verlobten sitzen gelassen wurde. Währenddessen kauft Heiko von seinem Erbe einen Laden und baut darin für sich und Sofia aus Stoffresten ein "Nest". Sofia und Heiko schlafen das erste Mal miteinander.

