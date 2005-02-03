Bianca - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 067
Judith freut sich darüber, dass Bianca nun doch ihre Trauzeugin werden will. Bianca redet sich ein, dass Oliver, Judith und sie gute Freunde werden können. Derweil entflammt die Liebe zwischen Maren und Alexander neu. Alexander beteuert Maren, wie viel sie ihm bedeutet. Abends kommt er erst spät nach Hause - zum großen Ärger von Ariane. Als Judith Matthias bedrängt ihr zu erklären, warum sich Tina so merkwürdig verhält, gesteht Matthias ihr notgedrungen, dass er und Tina keine Kinder bekommen können. Unterdessen vertraut Oliver Pascal an, dass er 20 Millionen Euro in das italienische Wasserkraftwerk investiert hat. Katy, die mit ihrem "Spielgeld" von Alexander auch auf das Wasserkraftwerk gesetzt hat, bestellt sich ein Cabriolet. Sie ist sich ganz sicher, dass ihre Investition in das Wasserkraftwerk sie reich machen wird. Als Heiko bei Sofia übernachtet, will sie mit ihm schlafen. Heiko jedoch findet, dass der richtige Moment hierfür noch nicht gekommen ist.
