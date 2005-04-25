Bianca - Wege zum Glück
Folge 1: Folge 121
43 Min.Folge vom 25.04.2005Ab 6
Bianca versucht im Streit zwischen Eddie und Oliver zu vermitteln. Alexander ist wütend auf Pascal, weil dieser die Stadtwohnung für einen Euro an sich selbst verkauft hat. Judith versucht Ariane zu überreden, einer Therapie gegen ihre Alkoholsucht zuzustimmen.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises