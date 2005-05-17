Bianca - Wege zum Glück
Folge 15: Folge 135
Folge vom 17.05.2005
Pascal scheint auf Biancas und Olivers Plan hereinzufallen und beauftragt Katy, ein Immobilien-Objekt zu ersteigern. Ariane will mit dem Trinken aufhören, so dass es zu einer Wiederannäherung mit Alexander und Sofia kommt. Sven bittet Georg um einen Gehaltsvorschuss.
