Bianca - Wege zum Glück

Folge 135

TelenovelaStaffel 9Folge 15vom 17.05.2005
Folge 15: Folge 135

43 Min.Folge vom 17.05.2005Ab 6

Pascal scheint auf Biancas und Olivers Plan hereinzufallen und beauftragt Katy, ein Immobilien-Objekt zu ersteigern. Ariane will mit dem Trinken aufhören, so dass es zu einer Wiederannäherung mit Alexander und Sofia kommt. Sven bittet Georg um einen Gehaltsvorschuss.

