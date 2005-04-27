Bianca - Wege zum Glück
Folge 3: Folge 123
43 Min.Folge vom 27.04.2005Ab 6
Eddie gesteht Bianca seine aufrichtigen Gefühle. Sie offenbart ihm, dass sie vorbestraft ist. Oliver reagiert eifersüchtig, als er bemerkt, dass Bianca und Eddie sich näher gekommen sind. Katy belügt Sven und erzählt ihm, dass Maren einen neuen Freund hat. Anschließend verführt sie ihn.
Genre:Soap, Romanze, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2004 ZDF Enterprises