Folge 124

TelenovelaStaffel 9Folge 4vom 28.04.2005
43 Min.Folge vom 28.04.2005Ab 6

Bianca erzählt Eddie alles über ihren Gefängnisaufenthalt. Ariane resigniert, weil Alexander die Stiftung ohne ihr Wissen abwickelt. Ihre Alkoholsucht wird schlimmer. Sofia weint sich bei Alexander über ihren Liebeskummer aus.

