Bianca - Wege zum Glück

Folge 130

TelenovelaStaffel 9Folge 10vom 09.05.2005
Folge 10: Folge 130

43 Min.Folge vom 09.05.2005Ab 6

Bianca und Eddie genießen die erste Zeit in ihrer gemeinsamen Wohnung und laden Georg zu einem Willkommensessen ein. Ariane beteuert gegenüber Alexander, dass Matthias bisher ihr einziger Liebhaber war. Pascal beginnt, Bianca mit ihrer Vergangenheit zu erpressen.

