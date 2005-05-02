Bianca - Wege zum Glück
Folge 6: Folge 126
43 Min.Folge vom 02.05.2005Ab 6
Bianca genießt die Natürlichkeit ihrer Beziehung mit Eddie, befürchtet aber, dass Eddie mehr Liebe von ihr erwartet, als sie ihm zu geben bereit ist. Pascal und Katy planen, sich Informationen über Olivers bevorstehendes Millionengeschäft zu erschleichen und ihm den Deal zunichte zu machen.
