Folge 16: Rebecca trägt Bart und Tim Frauenkleidung
45 Min.Ab 12
Heute werden die Geschlechterrollen durchgemischt: Tim wird geschminkt und trägt Frauenkleidung, Rebecca muss die Barthaare von Mac tragen und Denny wird zum perfekten Hausmann.
