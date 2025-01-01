Big Brother
Folge 79: Die Entscheidung
96 Min.Ab 12
Die vergangene Nominierungswoche war spannender als je zuvor, denn diesmal wurde für den unbeliebtesten Bewohner gestimmt: Wer die meisten Anrufe bekommt, muss gehen! In der Live-Show wird es für eine Person - so kurz vor dem Finale - nicht mehr reichen, sodass von den glorreichen Sieben nur mehr sechs um den alles entscheidenden Sieg kämpfen!
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen