Big Brother
Folge 68: Heftiger Ausraster - Michelle macht Pat die Hölle heiß
45 Min.Ab 12
Bei Rebecca und Tim geht es heiß her, Cedric zerbricht sich seinen Kopf über die Nominierung und zwischen Pat und Michelle knallt es gewaltig. Pat hatte es gewagt, Michelle zu nominieren - nun nimmt das Drama seinen Lauf.
