Big Brother
Folge 17: Vertrauensbruch - Kann Mac Philipp verzeiehn?
45 Min.Ab 12
Als Mac im Raum der Wahrheit erfährt, was seine Mitbewohner über ihn sagen, traut Mac seinen Augen nicht. Denn auch Philipp macht vor den Lästereien nicht Halt - was Mac maßlos enttäuscht! Für ihn sind die gehässigen Aussagen ein klarer Vertrauensbruch.
