Big Brother
Folge 50: Böse Vorahnung: Im Glashaus werden die Fetzen fliegen
44 Min.Ab 12
Mit der neuen Woche gibt es auch eine neue Bewohner-Konstellation in den beiden Bereichen. Hierbei sind sich alle einig, dass diese im Fall von Cedric und Michelle nicht zum Vorteil des "Big Brother"-Friedens ausfallen wird. So befürchten die ersten, dass im Glashaus bald die Fetzen fliegen werden!
