Cedrics Egotrip - er will es mit jedem aufnehmen!Jetzt kostenlos streamen
Big Brother
Folge 64: Cedrics Egotrip - er will es mit jedem aufnehmen!
48 Min.Ab 12
Cedric ist seit dem Sieg über Denny auf einem Ego-Höhenflug, doch wird er sich schon bald an der Sonne verbrennen? Er hetzt alle Bewohner gegen sich, doch die spielen nicht mehr mit - ab heute wird nur noch taktisch nominiert!
Weitere Folgen in Staffel 2020
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Big Brother
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen