Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Folge 6: Prüfung der Willenskraft
21 Min.
Nach einer klammen Zeltnacht startet Fritz erschöpft in den Tag, bis wirre Selbstgespräche neue Energie freisetzen. Eine lange Baustelle sorgt für einen neuen Defekt und weitere Regenschauer rauben die Kräfte. Am nächsten Morgen geht es durchnässt weiter - klitschnass, aber kämpfend. Doch dann ein magischer Moment: Die ersten Rentiere am Straßenrand, bevor ein weiterer Wolkenbruch Fritz völlig auslaugt.
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:MA, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Fritz Meinecke