Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Folge 3: Die ersten Tränen
21 Min.
Tag 4 beginnt im strömenden Regen, doch zwischen Wäldern und Dörfern erlebe ich meinen ersten emotionalen Moment: Tränen der Freude und tiefer Dankbarkeit. In Berlin wartet Checkpoint 2, kurz darauf mein erster Defekt. Die erste Nacht im Zelt steht an, ich flicke meine Schläuche und mache mich am nächsten Tag auf den Weg zur Fähre.
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:MA, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Fritz Meinecke