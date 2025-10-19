Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Folge 7: Emotionaler Realtalk
20 Min.
Bei Sonne rollt Fritz weiter Richtung Nordkap, ein selbst gedichtetes Lied auf den Lippen und mit Hinterradproblemen im Gepäck. An der Grenze zu Finnland kommt plötzlich ein sehr emotionaler Moment - Tränen fließen, ehrlich und befreiend. Am Checkpoint vier, dem Polarkreis, empfängt ihn strahlendes Wetter. Getragen vom endlosen Sonnenuntergang fährt Fritz erstmals 400 km am Stück, stolz bis tief in die Nacht, bevor das Zelt ruft.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:MA, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Fritz Meinecke