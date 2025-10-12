Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Folge 5: Motivation im Postfach
21 Min.
Tag acht bringt eine spannende Zusage für Fritz' nächstes Ultra Race - neue Motivation, trotz Regen und erneuten Defekten. Ein Teller Nudeln stärkt, doch anhaltende Schlauchprobleme rauben Zeit und Nerven. Am nächsten Tag warten Sonne, Anstiege und ein grandioser Sonnenuntergang, bevor die Etappe im Zelt ihr Ende findet.
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:MA, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Fritz Meinecke