Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Folge 4: Kilometerjagd in Schweden
27 Min.
In Schweden startet Tag sechs: Gemeinsam mit anderen Fahrern rollt das Feld von der Fähre, doch bald ist Fritz wieder allein. Sonne statt Regen schenkt Leichtigkeit, viele Kilometer und einen entspannten Campingplatz-Abend. Am nächsten Tag bringen Schauer und ein heftiger Regensturm neue Herausforderungen mit sich - Fritz fährt bis tief in die Nacht, ehe die Erschöpfung ihn stoppt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Reise
Produktion:MA, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Fritz Meinecke