Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Kilometerjagd in Schweden

JoynStaffel 3Folge 4
Kilometerjagd in Schweden

Kilometerjagd in SchwedenJetzt kostenlos streamen

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Folge 4: Kilometerjagd in Schweden

27 Min.

In Schweden startet Tag sechs: Gemeinsam mit anderen Fahrern rollt das Feld von der Fähre, doch bald ist Fritz wieder allein. Sonne statt Regen schenkt Leichtigkeit, viele Kilometer und einen entspannten Campingplatz-Abend. Am nächsten Tag bringen Schauer und ein heftiger Regensturm neue Herausforderungen mit sich - Fritz fährt bis tief in die Nacht, ehe die Erschöpfung ihn stoppt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke
Joyn
Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Bikepacking Abenteuer - by Fritz Meinecke

Alle 3 Staffeln und Folgen