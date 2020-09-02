Border Control: Europas Grenzschützer
Folge vom 02.09.2020: Folge 13
22 Min.Folge vom 02.09.2020Ab 6
Im Hafen von Antwerpen werden jedes Jahr über 200 Millionen Tonnen Ware umgeschlagen. Sicherheitsbeamte haben dort in einem Container mit Bananen 14 Kilo Kokain aufgespürt. Ein Richter muss entscheiden, wie in der Sache weiter verfahren wird. Sollen die Grenzschützer die Drogen umgehend konfiszieren? Oder legen sie sich an Ort und Stelle auf die Lauer, bis der Empfänger die heiße Ware abholt? Am Flughafen der italienischen Hauptstadt Rom landen unterdessen 1000 Schildkröten aus China. Sind die Tiere nach der langen Reise in einem guten Zustand?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.