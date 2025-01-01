Border Control: Italiens Grenzschützer
In Gioia Tauro an der Küste des Tyrrhenischen Meers werden jedes Jahr mehr als 13 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Denn die kalabrische Mafia nutzt den größten Containerhafen Italiens als Drogenumschlagplatz. Hundestaffeln der Zollpolizei geben im Süden des Landes ihr Bestes, um die verbrecherischen Machenschaften zu unterbinden. Am Flughafen Fiumicino herrscht ebenfalls reger Betrieb. Dort starten und landen jährlich mehr als 45 Millionen Reisende. Regelmäßige Gepäckkontrollen sind dort zum Schutz der Landesgrenzen unumgänglich. Und in der Lagunenstadt Venedig sind ebenfalls erfahrene Sicherheitskräfte im Einsatz. „Border Control“ zeigt die Beamtinnen und Beamten bei der Arbeit.
