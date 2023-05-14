Zum Inhalt springenBarrierefrei
Border Control: Italiens Grenzschützer

Folge vom 14.05.2023
44 Min. Ab 12

Verdorbene Lebensmittel können Infektionskrankheiten auslösen. Deshalb dürfen Passagiere aus Nicht-EU-Ländern am Flughafen in Venedig kein Fleisch und keine Milchprodukte einführen. Da machen die Grenzschützer in dieser Folge keine Ausnahme. Am Hafen in Neapel scannen Beamte unterdessen einen Schiffscontainer. Dabei kommt ein großes Reptil zum Vorschein. Deshalb tritt dort eine Polizeitruppe auf den Plan, die für den illegalen Handel mit Tieren zuständig ist. Und am Airport in Rom hat eine junge Frau zwischen ihren Kosmetikartikeln Drogen versteckt.

