Border Control: Italiens Grenzschützer
Folge vom 14.05.2023: Episode 8
45 Min.Folge vom 14.05.2023Ab 6
Aufhellende Hautcremes enthalten schädliche Substanzen wie Hydrochinon, Steroide, Blei und Quecksilber, die schwere Gesundheitsschäden hervorrufen können. Deshalb dürfen diese Kosmetikartikel nicht in die EU eingeführt werden. Aber das will eine Passagierin aus Nigeria am Flughafen in Venedig partout nicht einsehen. Im Hafen von Neapel untersucht die Guardia di Finanza derweil sechs verdächtige Container aus Paraguay. Und Geldwäsche ist ebenfalls kein Kavaliersdelikt. Bei Verdachtsmomenten nehmen es die italienischen Grenzschützer in Genua sehr genau.
Genre:Dokumentation
