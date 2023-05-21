Border Control: Italiens Grenzschützer
Folge vom 21.05.2023: Episode 9
46 Min.Folge vom 21.05.2023Ab 6
In Italien leben rund 300 000 chinesische Staatsbürger. Die meisten besuchen ihr Heimatland mit einem Flug via Shanghai. Das Paar, welches die Beamten am Airport in Rom kontrollieren, kehrt ebenfalls über diese Flugroute zurück. Auf den ersten Blick wirken die Passagiere wie Touristen, aber bei der Gepäckkontrolle kommen schlecht konservierte Lebensmittel, Medikamente, Tabak und Dutzende LED-Lampen zum Vorschein, die wahrscheinlich in den Verkauf gehen sollen. In Neapel wird unterdessen Geld gezählt, das die Eigentümer angeblich im Casino gewonnen haben.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.