Border Control: Italiens Grenzschützer
Folge vom 21.05.2023: Episode 10
43 Min.Folge vom 21.05.2023Ab 6
Am Airport in Venedig halten Grenzschützer eine Dame aus dem Senegal auf, die Koffer mit nagelneuen Kleidungsstücken und Accessoires bei sich trägt. Die Beamten hegen den Verdacht, dass die Ware nicht für den persönlichen Gebrauch bestimmt ist. In Genua durchleuchtet der Zoll unterdessen einen Schiffscontainer. Dabei kommen Produktfälschungen aus China zum Vorschein. Und in Rom gesteht ein italienischer Staatsbürger, der mit der Maschine aus Bangkok gelandet ist, dass er zwei Gramm Marihuana bei sich trägt. Der Mann ist offenbar ein Wiederholungstäter.
