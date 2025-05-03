Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 03.05.2025: Episode 10
41 Min.Folge vom 03.05.2025Ab 6
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Deshalb sollte man sich mit den geltenden Einfuhrbestimmungen vertraut machen, bevor man in ein anderes Land einreist. Oder haben die beiden Passagiere am Stockholmer Flughafen darauf gebaut, dass sie nicht kontrolliert werden? Egal, wie es sich in diesem Fall verhält, in der Hauptstadt ist in dieser Folge ein Bußgeld fällig. Und in Nyköping kommen im Gepäck einer Reisenden aus Albanien, die in Schweden angeblich eine Freundin besuchen will, verdächtige Substanzen zum Vorschein. Handelt es sich dabei um anabole Steroide?
Genre:Reality, Dokumentation
