Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 10.05.2025: Episode 12
41 Min.Folge vom 10.05.2025Ab 12
In Thailand kann man Medikamente kaufen, für die man in Schweden ein Rezept benötigt. Und der Konsum von Cannabis ist dort ebenfalls legal. Deshalb schauen die Zollbeamtinnen am Stockholmer Flughafen sehr genau hin. Das Gepäck eines Urlaubers, der aus Südostasien zurückkehrt, wird gründlich gecheckt. In Trelleborg entdecken Grenzschützer in einem Lieferwagen sehr viele Waffen. Kann der Fahrer für die Fracht gültige Dokumente vorweisen? Und eine Spezialeinheit stellt in dieser Folge von „Border Control“ bei einer Hausdurchsuchung explosive Chemikalien sicher.
Genre:Reality, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
