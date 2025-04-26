Border Control: Schwedens Grenzschützer
Folge vom 26.04.2025: Episode 9
41 Min.Folge vom 26.04.2025Ab 6
200 Zigaretten pro Person sind erlaubt. Doch ein Passagier hat am Stockholmer Flughafen Arlanda deutlich mehr Tabakwaren im Gepäck. Der Mann versucht mit den Zollbeamten zu verhandeln. Seine Bemühungen sind allerdings völlig aussichtslos. Stattdessen nehmen die Grenzschützer weitere verdächtige Substanzen ins Visier. Handelt es sich bei den Fundstücken um Medizin? Und auf der Öresundbrücke wollen in dieser Folge von „Border Control“ drei Reisende aus Polen die Grenze nach Schweden überqueren. Das Trio wirkt sehr nervös und im Fahrzeug riecht es nach Cannabis.
