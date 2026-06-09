Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 09.06.2026: Episode 34
46 Min.Folge vom 09.06.2026
Tee von Marokko nach Singapur? Im Hafen der Millionenmetropole Istanbul fällt ein Schiffscontainer wegen einer ungewöhnlichen Transportroute auf. Waren dieser Art nehmen normalerweise den entgegengesetzten Weg. Deshalb will sich der Zoll die Fracht genauer ansehen. Auch am Flughafen Sabiha Gökçen gibt es Unstimmigkeiten. Dort befragen Beamte einen verdächtigen Reisenden. Der Mann hat in Thailand zwei Gepäckstücke aufgegeben, aber in der Türkei nur eines vom Band abgeholt. Wo ist der zweite Koffer geblieben? Hat der Passagier eine plausible Erklärung parat?
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.