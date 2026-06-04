Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 04.06.2026: Episode 38
45 Min.Folge vom 04.06.2026Ab 6
Eine Maschine aus Niger landet in Istanbul. Bei der Röntgenkontrolle fällt den Grenzbeamten das Gepäck eines Paares ins Auge. Der Mann und die Frau werden daraufhin zum Kontrollpunkt gebeten. Fleisch, Knollen, Tee und Gewürze: Die Taschen enthalten eine Fülle an Lebensmitteln unterschiedlichster Art. Damit dürfen die Passagiere nicht in die Türkei einreisen. Und am Ambarli-Hafen brechen Zollfahnder das Siegel eines Schiffscontainers auf. Die Ladung stammt aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und wird gründlich untersucht. Auch ein Spürhund kommt zum Einsatz.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.