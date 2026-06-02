Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 02.06.2026: Episode 36
46 Min.Folge vom 02.06.2026Ab 6
Am Grenzübergang Kapikule reisen jeden Tag Tausende von Menschen in die Türkei ein. Er zählt zu den verkehrsreichsten in ganz Europa. In dieser Folge wird dort ein Bus aus Bulgarien in eine Halle umgeleitet und gründlich inspiziert. Die Beamten suchen nach doppelten Böden und verbotenen Gegenständen. Auch am Flughafen Sabiha Gökçen hat der Zoll alle Hände voll zu tun. Dort breiten Mitarbeiter der Abteilung für Schmuggelbekämpfung Schmuckstücke auf dem Kontrolltisch aus. Hat eine Reisende aus Usbekistan die Freimenge von 15 000 Dollar überschritten?
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.