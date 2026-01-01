Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
1 StaffelAb 12
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Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Die Türkei ist einer der wichtigsten Knotenpunkte für den Handel zwischen Europa und Asien. Deshalb wird die Ein- und Ausfuhr von Waren an den Grenzübergängen, in Häfen, an Bahnhöfen und an den Drehkreuzen des internationalen Luftverkehrs genau überwacht. Drogen, Schwarzgeld und illegale Güter: Zollbeamtinnen und Zollbeamte sind dort unermüdlich im Einsatz, um Schmuggler:innen das Handwerk zu legen. Warum reist ein Passagier aus Kolumbien etwa alle zwei Tage in ein anderes Land? Wurden Stoffe in zwei Koffern mit verflüssigtem Methamphetamin durchtränkt? Und was entdecken die Fahnder in einem Schiffscontainer? „Border Control“ zeigt die Männer und Frauen beim Schutz der Landesgrenzen.
Genre:Action, Dokumentation, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.