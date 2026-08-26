Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 26.08.2026: Episode 58
46 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Am Flughafen Sabiha Gökçen wird eine Maschine aus Deutschland abgefertigt. Bei der Röntgenkontrolle fallen den Zöllnern zwei Kartons auf, in denen sich Kosmetikgeräte befinden. Die Besitzerin gibt an, in der Türkei ein eigenes Studio eröffnen zu wollen. Mit den Einfuhrbestimmungen hat sie sich jedoch im Vorfeld nicht ausreichend auseinandergesetzt. Die Geräte sind für den professionellen Einsatz bestimmt und hätten deshalb als gewerbliche Sendung verschickt werden müssen. Und am Hafen von Ambarli kontrollieren die Beamten in dieser Folge einen Lastwagen aus Russland.
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.