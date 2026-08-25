Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 25.08.2026: Episode 57
46 Min.Folge vom 25.08.2026Ab 12
Eine Frau aus Usbekistan möchte mit zahlreichen Plastiktüten im Gepäck in die Türkei einreisen. Der Zoll entdeckt darin 15 Kilo Rosinen, obwohl nur drei Kilo erlaubt sind. Auch bei den Tabaksticks in den Koffern wurde die Freimenge überschritten. Die Beamten überprüfen zudem die Etiketten der Textilien genau. Denn die Frau räumt im Verlauf der Kontrolle ein, dass sie in ihrer Heimat ein Bekleidungsgeschäft betreibt. Und am Hafen von Ambarli beschnüffelt ein Spürhund Waren, die in die Niederlande verschifft werden sollen. Befinden sich in den Pappkartons ausschließlich Algen?
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.