Border Control: Türkei - Grenzschützer im Einsatz
Folge vom 19.08.2026: Episode 52
46 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
Im Gepäck eines Passagiers aus Paris fallen beim Röntgenscan am Flughafen Sabiha Gökçen zahlreiche Spielfiguren auf. Daraufhin wird der Reisende zur Kontrolle gebeten. Die Beamten recherchieren im Internet, zu welchen Preisen vergleichbare Produkte angeboten werden, und schätzen den Gesamtwert auf 7.000 Euro. Der Mann hätte die Mitbringsel definitiv deklarieren müssen. Am zweiten Flughafen in Istanbul geraten in dieser Folge persische Teppiche in den Fokus. Auch hier ist die Wertermittlung entscheidend. Wurden die Waren handgewebt oder maschinell hergestellt?
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Genre:Krimi, Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.