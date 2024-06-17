Border Patrol Australia
Folge 15: Volle Windeln
22 Min.Folge vom 17.06.2024Ab 12
Im Postzentrum am Flughafen Perth herrscht reger Betrieb: Heute muss Vierbeiner Vulcan eine feine Nase beweisen, denn immer wieder werden illegale Substanzen per Post versandt. Derweil windet sich ein verdächtiges Pärchen im Verhör der Sicherheitsbeamten. Obwohl in ihrem Gepäck Drogen gefunden wurden, beteuern die beiden Reisenden ihre Unschuld. Außerdem muss ein Mann den Beamten erklären, wozu er die große Menge an Abführmittel in seinem Gepäck benötigt.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Border Patrol Australia
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International