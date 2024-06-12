Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 15Folge 4vom 12.06.2024
24 Min.Folge vom 12.06.2024Ab 12

Suppe oder doch illegale Substanzen? Diese Frage stellen sich die Grenzbeamten bei der Durchsuchung eines Pakets aus Malaysia. Derweil lernt eine Frau unfreiwillig die dunkle Seite ihres Ehemannes kennen - ob sie vom Betäubungsmittel in dessen Tasche gewusst hat?

ProSieben MAXX
