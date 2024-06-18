Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 15Folge 18vom 18.06.2024
22 Min.Folge vom 18.06.2024Ab 12

Über den Postweg werden regelmäßig Waffen illegal über die Grenze geschmuggelt und so stoßen die Sicherheitsbeamten auch heute auf eine äußerst gefährliche Fracht. Derweil muss ein Reisender den Beamten erklären, warum aus seinem Parfum schmierige Masse ausläuft und auch ein Pärchen aus Bhutan muss sich den Fragen der Sicherheitsbeamten stellen. In ihrem Koffer scheinen sich organische Objekte zu befinden. Ob es sich dabei wirklich um Obst handelt?

