Border Patrol Australia
Folge 5: Froschfleisch und andere Delikatessen
23 Min.Folge vom 13.06.2024Ab 12
Wieder einmal kann sich die Grenzpolizei auf ihre vierbeinige Unterstützung verlassen: Ein Spürhund lüftet das unglaubliche Geheimnis einer Passagierin - und noch eintweiterer Fluggast fällt mit seiner Geheimnistuerei auf.
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International