Folge 3: Ecstasy und andere Süßigkeiten
22 Min.Folge vom 12.06.2024Ab 12
Während eine Pralinenschachtel ein süßes Geheimnis lüftet, versucht die Grenzpolizei ebensolches auch einem Brasilianer zu entlocken. Doch dieser zeigt sich weitgehend unkooperativ - kein Wunder, denn der Inhalt seiner Tasche soll ihn schon bald in Schwierigkeiten bringen.
Genre:Dokumentation, Öffentliche Angelegenheiten
Produktion:AU, 2010
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Cineflix International