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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Portugiesische Mandoline

seven-networkStaffel 2Folge 20vom 15.07.2026
Portugiesische Mandoline

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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 20: Portugiesische Mandoline

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Im Luftfrachtzentrum des Flughafens Vancouver untersucht der Zoll Pakete aus Übersee. Die Suche nach Schmuggelware, insbesondere Rauschgift, gehört zur täglichen Arbeit der Beamten. Eine Sendung, in der sich Kosmetik befinden soll, macht sie stutzig. Am Flughafen Vancouver vernehmen die Grenzbeamten einen einreisenden Thailänder. Er gibt zu, Pornofilme auf seinen Festplatten zu haben - aber sind sie auch legal? Außerdem kommt ein portugiesischer Weltreisender mit wenig Gepäck an.

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