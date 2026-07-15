Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 18: Übers Ohr gehauen
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Am Grenzübergang in Douglas will ein Mann aus Moldawien nach Kanada einreisen, dessen Arbeitsgenehmigung seit vier Monaten abgelaufen ist. Dennoch hatte er einen Job angenommen. Im Hafen von Bedwell kommen amerikanische Fischer an, die auf der Durchreise nach Alaska sind. Die Besatzung verhält sich bei der Durchsuchung ihres Bootes sehr nervös. Und am Flughafen Vancouver kehrt ein Kanadier nach nur vier Tagen aus Afrika zurück - bei der ersten Befragung verhält er sich auffällig.
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited