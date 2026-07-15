Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Der hartnäckige Slowake

Staffel 2Folge 16vom 15.07.2026
Der hartnäckige Slowake

Der hartnäckige SlowakeJetzt kostenlos streamen

Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Folge 16: Der hartnäckige Slowake

22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Am Flughafen von Vancouver ist ein Reisender aus der Slowakei eingetroffen, der kürzlich schon einmal für 14 Monate in Kanada war. Damals hatte er vergeblich versucht, eine Arbeitserlaubnis zu beantragen. Diesmal will er sechs Monate bleiben, um einen neuen Anlauf zu starten. Doch die Beamten haben Zweifel an seiner Aussage. In der Postzentrale von Vancouver fällt ein Paket aus Malaysia auf - die Beamten vermuten Drogenschmuggel.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze

Alle 3 Staffeln und Folgen