Der hartnäckige SlowakeJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Folge 16: Der hartnäckige Slowake
22 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
Am Flughafen von Vancouver ist ein Reisender aus der Slowakei eingetroffen, der kürzlich schon einmal für 14 Monate in Kanada war. Damals hatte er vergeblich versucht, eine Arbeitserlaubnis zu beantragen. Diesmal will er sechs Monate bleiben, um einen neuen Anlauf zu starten. Doch die Beamten haben Zweifel an seiner Aussage. In der Postzentrale von Vancouver fällt ein Paket aus Malaysia auf - die Beamten vermuten Drogenschmuggel.
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Border Patrol Canada - Einsatz an der Grenze
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© Season 1-3: Seven Network (Operations) Ltd. & © Season 3: Cineflix International Media Limited