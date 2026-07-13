Border Patrol Neuseeland: Liebesgrüße aus LitauenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Neuseeland
Folge vom 13.07.2026: Border Patrol Neuseeland: Liebesgrüße aus Litauen
23 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
Rund um die Uhr überwachen Zoll, Biosecurity und Immigration Neuseelands sensible Grenzen. Diese Folge zeigt, wie unterschiedlich Einsätze verlaufen können: Ein verliebter Reisender aus Litauen hofft auf Milde, während Beamte am Flughafen Christchurch eine große Menge geschmuggelter Zigaretten sicherstellen. Gleichzeitig entdeckt die Biosecurity einen versteckten Schädling, der unbemerkt ins Land gelangen wollte.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 9-11: welt