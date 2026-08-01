Border Patrol Neuseeland: Ein Pirat auf dem TockenenJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Neuseeland
Folge vom 01.08.2026: Border Patrol Neuseeland: Ein Pirat auf dem Tockenen
22 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Ein neuseeländischer Pirat gerät in einen raffinierten Betrug, während die Einwanderungsbehörde den Angaben eines singapurischen Passagiers mit mysteriösem Rendezvous nachgeht. Gleichzeitig legt eine Überschwemmung im Biosecurity-Bereich den Flughafen Auckland lahm. In der 11. Staffel begleitet die Serie erneut Grenzschützer, Technik und Spürnasen, die mit Präzision illegale Waren, Risiken für die Biosicherheit und unerwünschte Einreisen stoppen.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 9-11: welt