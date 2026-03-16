Border Patrol Neuseeland: Fischfang auf UkrainischJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Neuseeland
Folge vom 16.03.2026: Border Patrol Neuseeland: Fischfang auf Ukrainisch
22 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 12
Bei der Einwanderungsbehörde sorgt ein chinesischer Staatsbürger mit gefälschtem Pass für Aufruhr. Gleichzeitig stoßen Zollbeamte auf eine große Menge Meth, raffiniert versteckt in scheinbar harmlosen Haushaltsgegenständen. Und: ein Charterflug mit ukrainischen Fischern entwickelt sich zum Großfall, als Zigaretten und Alkohol in einem Ausmaß entdeckt werden, das selbst erfahrene Grenzschützer überrascht.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12