Border Patrol Neuseeland: Weißes Pulver aus BrasilienJetzt kostenlos streamen
Border Patrol Neuseeland
Folge vom 11.04.2026: Border Patrol Neuseeland: Weißes Pulver aus Brasilien
23 Min.Folge vom 11.04.2026Ab 12
Am Flughafen Auckland endet eine Reise abrupt, als bei einem Brasilianer eine große Menge Kokain im Koffer entdeckt wird. Währenddessen bringt eine Frau mit nicht deklarierten Samen die Biosecurity-Beamten an ihre Grenzen. Bei der Einwanderungsbehörde versucht eine Ehefrau verzweifelt, den illegalen Aufenthalt ihres Mannes zu vertuschen. Die Folge zeigt, wie schnell Routine in brisante Entscheidungen umschlägt.
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Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 9-10: welt