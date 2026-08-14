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Border Patrol Neuseeland

Border Patrol Neuseeland: Brexit mal anders

WELTFolge vom 14.08.2026
Border Patrol Neuseeland: Brexit mal anders

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Border Patrol Neuseeland

Folge vom 14.08.2026: Border Patrol Neuseeland: Brexit mal anders

22 Min.Folge vom 14.08.2026Ab 12

Nicht jeder, der nach Neuseeland will, hält sich an die Regeln - manchmal nur an seine eigenen. An der Grenze treffen Beamte auf einen Briten, der seinen ganz persönlichen Brexit plant. Im Mailzentrum sorgt ein auffälliges Paket für Aufmerksamkeit - Glückstreffer oder Fehlalarm? Und: Eine angespannte Verfolgungsjagd in der Bay of Islands erfordert polizeiliche Verstärkung.

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