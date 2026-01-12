Border Patrol USA - Einsatz an der Grenze
Folge 9: Illegaler Rum
21 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
Die Beamten des Zoll- und Grenzschutzes nehmen sich einige Fluggäste vor, die aus Ländern kommen, in denen Drogendelikte keine Seltenheit sind. Sie durchleuchten das Gepäck der Passagiere und überprüfen es auf illegale Substanzen. Währenddessen nehmen die Ermittler einen Studenten aus Frankreich am Flughafen von Boston ins Visier. Der junge Mann hat offenbar Marihuana bei sich.
Genre:Dokumentation, Krimi
Produktion:US, 2016
12
Copyrights:© Cineflix International Media Limited