Staffel 10Folge 18vom 06.11.2019
Britt
Folge 18: Britt deckt auf: Schäbige Liebeslügen
43 Min.Folge vom 06.11.2019
Was lässt Sabrina so ausrasten, dass sie ihrem Ex-Freund Rene vor laufenden Kameras ins Gesicht schlägt? Warum ritzt Kai seiner Freundin Yvonne Kreuze in die Sohlen und belauscht sie mit einem Abhörgerät? Weshalb will Eva die Scheidung einreichen, nur weil ihr Mann Andreas bei seiner alten Freundin Caro übernachtet hat? Fragen über Fragen. Doch eines ist sicher: Britt deckt auf! Rechte: Sat.1
